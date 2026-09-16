Тату «Анна»: как интернет спасал парня от бывшей

Ситуация, знакомая многим: отношения закончились, а память о них осталась на самом видном месте. Один парень выбил на теле крупную надпись «АННА», а когда чувства остыли, понял, что с этим именем жить дальше как-то неловко.
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