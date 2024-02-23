Опытная буфетчица подсказала как за одну минуту вымыть стеклянный бокал без разводов и пятен

Больше не придется мыть их в ледяной воде. Каждой хозяйке известно, что хрупкие стеклянные стаканы для вина или шампанского до кристальной прозрачности и чистоты редко получается вымыть далеко не с первого раза.
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