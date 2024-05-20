Ванкувер – Эдмонтон: прогноз на седьмой матч 21 мая 2024, НХЛ, плей-офф

Рекомендуемые ставки: П2, Ф1 (+1), ТБ 5,5 Счет в серии 3 – 3 (5 : 4, 3 : 4 ОТ, 4 : 3, 2 : 3, 3 : 2, 1 : 5) ➡ Поставь на этот матч с фрибетом 3 000₽ Наверное, в этой серии все и должно было решаться в седьмом матче.