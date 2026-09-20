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Орловские новости

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Бирюков лидирует на выборах в Орловском округе

Бирюков лидирует на выборах в Орловском округе

После обработки 0,6 % бюллетеней Александр Бирюков уверенно лидирует на выборах в Госдуму. ЦИК России огласила данные по Орловскому округу № 147.

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