Нилов: Инициативу обнулять штрафы водителям в регионах с КТО можно расширить

Глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов выступил с инициативой о временной отмене штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) жителям российских территорий, пострадавших от вторжения ВСУ.
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