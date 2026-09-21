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The Eurasia Daily news agency

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Neither at the border, nor anywhere else: Kiev got into a puddle with the storage of petroleum products in Hungary

Neither at the border, nor anywhere else: Kiev got into a puddle with the storage of petroleum products in Hungary

Hungary will not allow Kiev to build a storage facility for petroleum products on its territory. This was stated in Parliament by Prime Minister Peter Magyar, Euronews reports.

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