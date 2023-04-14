Военное обозрение

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ФБР США задержало подозреваемого в «сливе секретных документов» Пентагона военнослужащего Национальной гвардии

ФБР США задержало подозреваемого в «сливе секретных документов» Пентагона военнослужащего Национальной гвардии

В США арестовали Джека Тейшейру. 21-летний лейтенант разведывательного авиаподразделения военно-воздушных сил Национальной гвардии штата Массачусетс был задержан по подозрению в причастности к сливу секретной военной информации.

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