«Вышел Зеля на крыльцо…»

Умница, респект за фразу : "Оставили Европу с Россией лицом к лицу, ведь понятно же, что не киевский наркоман ведет войну, а Запад. США укроются за океаном от большой войны, а потом, как всегда выйдет победителем и будет писать новую историю. Никакой веры Трампу. Россия всегда была костью в горле Запада"

Николай Жариков

Примерно это я писал тут пару лет назад чем закончиться СВО даже ТРАМПА тогда и в помине не было.СМИ США на весь мир.Ура мы остановили братоубийственную войну между РФ - и Укр.ЭТО мы заставили ЗЕЛ. сдаться.ЭТО мы спасли ЕС и весь мир от 3-ей ядерной мировой.УРА нам США.И внизу маленькая приписка Путин со своими бойцами нам чуть-чуть помог.Финал УРА Америка победила.Весь мир так будет думать.К этому всё идет.Обидно будет