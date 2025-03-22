«Вышел Зеля на крыльцо…»

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Комментарии
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E
Ed
Умница, респект за фразу : &quot;Оставили Европу с Россией лицом к лицу, ведь понятно же, что не киевский наркоман ведет войну, а Запад. США укроются за океаном от большой войны, а потом, как всегда выйдет победителем и будет писать новую историю. Никакой веры Трампу. Россия всегда была костью в горле Запада&quot;
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11 час.
Николай Жариков
Примерно это я писал тут пару лет назад чем закончиться СВО даже ТРАМПА тогда и в помине не было.СМИ США на весь мир.Ура мы остановили братоубийственную войну между РФ - и Укр.ЭТО мы заставили ЗЕЛ. сдаться.ЭТО мы спасли ЕС и весь мир от 3-ей ядерной мировой.УРА нам США.И внизу маленькая приписка Путин со своими бойцами нам чуть-чуть помог.Финал УРА Америка победила.Весь мир так будет думать.К этому всё идет.Обидно будет
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9 час.
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