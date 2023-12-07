swetlana werwein А родители где были??? Если много лет дочь булили.. фу..Кто потакал и покрывал уродцев? Гимназия платная? Детки чьи там? Люциферовы дети! Это ж как надо было изранить душу, чтоб с ней решено было покончить??

VZ Valentina Zapevalova Да, 14-15 это такой опасный возраст. И если ребёнок не чувствует поддержки ни в дома, ни в в школе, то действует радикально. Равнодушие родителей? Вполне может быть. Очень много родителей, которым детей то нельзя иметь, они не готовы к потомству. И равнодушие учительского состава зашкаливает. Многих учителей просто нельзя к детям подпускать.