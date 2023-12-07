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Стрельба в школе Брянска: «Чтобы человек начал убивать, он должен быть травмирован — и не единожды»

Стрельба в школе Брянска вновь подняла волну обсуждения — почему происходят подобные трагедии и как избежать их повторения? Психологи считают, что усиление охраны — не решение.

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Комментарии
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swetlana werwein
А родители где были???  Если много лет дочь булили.. фу..Кто потакал и покрывал уродцев? Гимназия платная? Детки чьи там? Люциферовы дети! Это ж как надо было изранить душу, чтоб с ней решено было покончить??
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7 час.
VZ
Valentina Zapevalova
Да, 14-15 это такой опасный возраст. И если ребёнок не чувствует поддержки ни в дома, ни в в школе, то действует радикально. Равнодушие родителей? Вполне может быть. Очень много родителей, которым детей то нельзя иметь, они не готовы к потомству. И равнодушие учительского состава зашкаливает. Многих учителей просто нельзя  к детям подпускать.
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7 час.
В
Воробей
У подростков в голове чёрт знает что твориться. По  опыту знаю, что к самоубийственным тенденциям может привести совсем ничто, фактически. А напялить на объективно незначительные события какие-то субъективно значимые негативные интерпретации  подсознание мастер. Я это к тому, что винить кого-то в таких случаях может быть и не всегда обоснованно.
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6 час.

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