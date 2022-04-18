Трагедия произошла в Вербное воскресенье в Уссурийске

В выходные уссурийские пожарные потушили возгорание в многоквартирном доме. Как выяснилось, в квартире загорелся матрас, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ГУ МЧС России по Приморскому краю.
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