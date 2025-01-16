Четверо пострадавших: СК расследует престпления ВСУ против мирных жителей

Травмы и ранения получили жители Донецкой Народной Республики и Херсонской области Следователи СК России будут расследовать преступления ВСУ в отношении мирных жителей Донецкой Народной Республики и Херсонской области.
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