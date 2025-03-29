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Меньшик после выхода в финал в Майами: «Не мыл руку после встречи с Месси»

Меньшик после выхода в финал в Майами: «Не мыл руку после встречи с Месси»

Чех обыграл Тэйлора Фрица 7:6(4), 4:6, 7:6(4) и впервые вышел в финал «Мастерса». – Ты сфотографировался с Месси перед матчем.

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