Heliyon: вещества из кленового сиропа защищают печень от повреждения

Ученые из Гуэлфского университета провели обзор веществ, содержащихся в кленовом сиропе. Исследования показывают, что они обладают антиоксидантными свойствами, могут уничтожать раковые клетки в чашке Петри, а также защищают печень от повреждения.
Ученые из Гуэлфского университета провели обзор веществ, содержащихся в кленовом сиропе. Исследования показывают, что они обладают антиоксидантными свойствами, могут уничтожать раковые клетки в чашке Петри, а также защищают печень от повреждения.
Свежие комментарии