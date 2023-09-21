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Heliyon: вещества из кленового сиропа защищают печень от повреждения

Heliyon: вещества из кленового сиропа защищают печень от повреждения

Ученые из Гуэлфского университета провели обзор веществ, содержащихся в кленовом сиропе. Исследования показывают, что они обладают антиоксидантными свойствами, могут уничтожать раковые клетки в чашке Петри, а также защищают печень от повреждения.

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