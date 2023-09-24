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Чемпионат Нидерландов. «Аякс» против «Фейеноорда»

Чемпионат Нидерландов. «Аякс» против «Фейеноорда»

Чемпионат Нидерландов 6-й тур Аякс – Фейеноорд Дата проведения 24 сентября, 15.30, «Йохан Кройфф Арена» превью матча онлайн статистика коэффициенты ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

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