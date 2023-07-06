ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Моя подруга хочет жить со мной в одной квартире!

Моя подруга хочет жить со мной в одной квартире!

Мы с подругой живем в провинциальном городке. В этом году я кончаю университет. Моему отцу военнослужащему распределили квартиру в областном центре.

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Комментарии
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Наталья Проскурина
Ты дурак? Она не подруга. Живи одна! Выбор: квартира или подруга.
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16 час.
Элина Морозова
Как быть?  Так и сказать, что не хотите с ней жить , она вам мешает  и у вас своя личная  жизнь..
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16 час.
Майя Maja
Разве это подруга? Это злыдень какая-то. Токсичная до ужаса((
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12 час.

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