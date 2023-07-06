Мы с подругой живем в провинциальном городке. В этом году я кончаю университет. Моему отцу военнослужащему распределили квартиру в областном центре.
Моя подруга хочет жить со мной в одной квартире!
Комментарии
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Наталья Проскурина
Ты дурак? Она не подруга. Живи одна! Выбор: квартира или подруга.
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16 час.
Элина Морозова
Как быть? Так и сказать, что не хотите с ней жить , она вам мешает и у вас своя личная жизнь..
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16 час.
Майя Maja
Разве это подруга? Это злыдень какая-то. Токсичная до ужаса((
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12 час.
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