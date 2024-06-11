Стала известна причина задержания сотрудника НИИ ФСИН России

РИА: задержанного сотрудника НИИ ФСИН России подозревают в оправдании терроризма Задержанный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма.
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