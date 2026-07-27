В Новоаннинский почтамт УФПС Волгоградской области АО Почта России срочно требуется: 1. Водитель з/плата 40 800 рублей Обращаться по телефону: 8 (84447) 3-29-29! Адрес: г.
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В Новоаннинский почтамт УФПС Волгоградской области АО Почта России срочно требуется: 1. Водитель з/плата 40 800 рублей Обращаться по телефону: 8 (84447) 3-29-29! Адрес: г.
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