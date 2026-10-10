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Газета.ру

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Слюсарь: ПВО Ростовской области уничтожила более 50 БПЛА

Слюсарь: ПВО Ростовской области уничтожила более 50 БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Ростовской области отражают удары беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), уничтожив с вечера 9 октября более 50 дронов.

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