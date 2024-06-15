«В августе произойдет неприятное событие»: Эксперт сделал прогноз курса рубля

Приближение августа уже традиционно вызывает у многих россиян чувство тревоги и беспокойства. Это связано с тем, что именно в этом месяце в новейшей истории России происходили печально известные события, круто изменившие жизнь миллионов граждан.
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