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Крымская газета

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Учёные объяснили, почему животные гибнут на дорогах

Учёные объяснили, почему животные гибнут на дорогах

Ночная и сумеречная активность — главная причина, по которой животные попадают под колёса: водитель не успевает среагировать на зверя, внезапно выходящего на трассу.

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