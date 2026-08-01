Комбинат оппозиционера Царукяна в Армении перешел под государственное управление

Александр Патрин/ТАСС Коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат" в Ереване, который ранее контролировал арестованный лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян, передали под государственное управление.
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