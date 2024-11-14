6 белкoвых салатикoв для самoгo правильнoгo ужина!

1. огурец + помидор + листья салата + болгарский перец + Фета + маслины + оливковое масло.2. запеченные баклажаны + запеченный болгарский перец + горошек + шпинат (руккола) + помидор + паприка + кунжутное масло.
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