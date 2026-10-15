Министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета глав Минобороны стран СНГ заявил о необходимости согласованных действий и совместных усилий вооружённых сил государств содружества по обеспечению региональной безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Еврокомиссия пред...
- Еврокомиссия пред...
- Еврокомиссия пред...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым