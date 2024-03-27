Террористы вербуют подростков по всей России. Предлагают миллионы

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

У нас война или просто операция ? Один говорит , что да , второй объявляет об этом иносказательно , третий говорит , что нет войны и проводим по тв увеселительные шоу , всё как и раньше , живём прежней мирной жизнью . А вот за рубежом кричат на каждом углу , что вовсю идёт третья мировая уже давным давно э Может кто-то скажет наконец запасаться мылом , спичками и свечками ? А то у нас старушки начали уже запасаться . Как понимать присутствие мигрантов , сеющих смерть в нашей стране , не говоря о том как пострадало наше русское население в б.у. республиках ? Почему ОДКБ не предъявляет отчётность об оставленном вооружении и арсеналах со времён СССР или почему собираются , а кое-где уже везде продают и сами секретные экземпляры и чертежи , да и арсеналы ( а ведь они были оставлены для поддержания обороноспособности всей территории СНГ )-а это прямое воровство или почему наши военные базы вдруг пытаются убрать с их территорий , а на их место уже договариваются заместить НАТО-вскими , что не претит законам и договорённостям той же организации ОДКБ и кстати СНГ . Или почему предоставляют порты в распоряжение стран блока НАТО нашего прямого противника . А между тем пользуясь не понятно какими привилегиями . И скажите пожалуйста почему , если мы используем только свои ресурсы , которые трансформируются в товары и затем рубли -т.е. наш ВВП . Или тогда зачем мы платим за добычу полезных ископаемых в этих республиках а за добычу на их территориях платим аренду и выкупаем лицензии , а им предоставляем готовый продукт работы в виде прогнозов погоды , интернет, новостной канал, информационное обеспечение во всех сферах жизнедеятельности , а работает бесплатно и очень многое , когда-то общее , а то и того интереснее за наши же построенные и с развитой инфраструктурой предприятия , которые у нас были в статусе стратегическими и имели также грифы секретности продаются оптом и в розницу ? Или скажем за то, что на их территории находится наш космодром и служит на благо всех республик , а мы являемся его создателем и эксплуататором проще выкупить кусок земли в его границах . Что подразумеваем под его арендой , если мы обеспечиваем и погоду и катаклизмы и научные наблюдения для общего пользования . Получается за все прелести получаемые от работы космодрома нам должны всё-таки платить , чтобы он (космодром )отрабатывал ) своё предназначение ?!!!!! И такого очень много и никто этим не занимается поскольку все институты разрушили в 90-стых , а они очень нужны и без этого никак , а кто и когда будет их возрождать . Так что надо брать в руки все без исключения толмуты соц. ведения хозяйствования и начинать снова . Ведь совершенно ясно , что всё это было уничтожено нашими врагами