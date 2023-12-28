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В МГППУ выделили две группы игроков в Dota 2 в зависимости от их характера

В МГППУ выделили две группы игроков в Dota 2 в зависимости от их характера

Специалисты Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) провели анализ поведения игроков в компьютерной ролевой игре Dota 2 и установили взаимосвязь личностных характеристик с особенностями поведения в виртуальной игровой реальности.

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