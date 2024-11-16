Экс-глава фонда в Казахстане купила элитную квартиру вместо помощи палестинцам Перизат Кайрат. Обложка © (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 01pk Бывшая глава благотворительного фонда Biz Birgemiz («Мы вместе») Перизат Кайрат попала под подозрение агентства по финансовому мониторингу Казахстана.
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