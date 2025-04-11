9 новых отелей и курортов и другие впечатляющие планы Centara Hotels & Resorts на 2025 год

Centara Hotels & Resorts, ведущий гостиничный оператор Таиланда, с нетерпением открывает 2025 год, выходя на новые захватывающие рынки, представляя исключительные возможности для гостей и уверенно продвигаясь к своей цели – стать «Местом, где стоит побывать» для путешественников всего мира и войти в число 100 лучших гостиничных операторов планеты к 2027 году.