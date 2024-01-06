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Экс-ведущая «Вестей» назвала Владимира Познера «недоразумением»

Экс-ведущая «Вестей» назвала Владимира Познера «недоразумением»

Телеведущая Фарида Курбангалеева перебралась на постоянное место жительства в Прагу в 2022 году. Бывшая сотрудница «России 1», которую зритель помнит по программе «Вести», теперь не поддерживает российское правительство.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Сама кто? Ничуть не лучше... Мерзость.
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13 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В начале перестройки многие либералы хвастались своим участием в развале СССР и компартии. Познер в телевизионной передаче сказал, что в начале работы на радио ему предложили вступить в компартию. За советом он обратился к писателю Самуилу Маршаку. Тот ему ответил : Хочешь бороться с компартией - вступай в неё! На одном из телемостов СССР - США американка по-интересовалась сексом в СССР. советская участница ответила : &quot;У нас секса нет!&quot; Потом добавила: &quot;У нас любовь!&quot; Познер часто с издевкой произносил только первую часть ответа.
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12 час.
Вик Норд
Любите космополитов,предателей?
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10 час.

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