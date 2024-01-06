Экс-ведущая «Вестей» назвала Владимира Познера «недоразумением»

АЗ

Андрей Зарубкин

В начале перестройки многие либералы хвастались своим участием в развале СССР и компартии. Познер в телевизионной передаче сказал, что в начале работы на радио ему предложили вступить в компартию. За советом он обратился к писателю Самуилу Маршаку. Тот ему ответил : Хочешь бороться с компартией - вступай в неё! На одном из телемостов СССР - США американка по-интересовалась сексом в СССР. советская участница ответила : "У нас секса нет!" Потом добавила: "У нас любовь!" Познер часто с издевкой произносил только первую часть ответа.