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Русская весна

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Экономика приграничных с Канадой городов США оказалась на грани выживания

Экономика приграничных с Канадой городов США оказалась на грани выживания

Экономика приграничных городов американского штата Вашингтон, традиционно зависящая от потока туристов из Канады, приезжающих за покупками, оказалась на грани выживания после того, как канадцы бойкотировали такие поездки в ответ на торговые пошлины президента США Дональда Трампа, сообщает телеканал NBC.

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