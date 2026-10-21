Суд назначил 54-летней предпринимательнице три года условно и штраф 300 тысяч рублей за то, что полученный в 2021 году грант на развитие молочного животноводства она потратила на личные цели, а для сокрытия этого подавала в надзорные органы фиктивные договоры и недостоверную отчетность.