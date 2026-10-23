Верховный суд РТ не стал смягчать меру пресечения начальнику отдела по борьбе с организованной преступностью Уголовного розыска МВД по РТ Олесю Ямпольскому.
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Что значит "уволен" он гадил как лицо, особо защищаемое государством? Как член МВД? Или все же будет правильнее ОПГ МВД? Для любого преступника это "отягчающее обстоятельство" вот и казнить его нужно как члена преступной шайки. А не просто гопника из подворотни. Иначе у вас так и будет недобор ... Мрази видно не бесконечны ... А люди мараться об вас не хотят?