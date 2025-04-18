В Крыму отметят день присоединения полуострова к Российской империи

В Крыму отметят День присоединения полуострова к России Екатериной Великой. Он приурочен к дате подписания императрицей в 1783 году Манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу» и празднуется 19 апреля.