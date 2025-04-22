Из-за праздников и выходных в мае выплата и доставка пенсий на Кубани будет проводиться по специальному графику

Из-за праздников и выходных в мае выплата и доставка пенсий на Кубани будет проводиться по специальному графикуВ связи с предстоящими праздничными и выходными днями в мае 2025 года отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю совместно с АО «Почта России» организовали порядок выплаты и доставки пенсий и иных социальных выплат в отделениях почтовой связи Краснодарского края.