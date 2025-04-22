Живая Кубань
ГлавнаяПроисшествияОбществоПолитика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Живая Кубань

356 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльдар Алиев
    Хоть бы на всегда закрылиМавзолей Ленина з...
  • Эльдар Алиев
    😡🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Жителям Геленджик...
  • Boris Max
    Давно надо принимать меры!«Предупредите все...

Из-за праздников и выходных в мае выплата и доставка пенсий на Кубани будет проводиться по специальному графику

Из-за праздников и выходных в мае выплата и доставка пенсий на Кубани будет проводиться по специальному графику

Из-за праздников и выходных в мае выплата и доставка пенсий на Кубани будет проводиться по специальному графикуВ связи с предстоящими праздничными и выходными днями в мае 2025 года отделение Социального фонда России по Краснодарскому краю совместно с АО «Почта России» организовали порядок выплаты и доставки пенсий и иных социальных выплат в отделениях почтовой связи Краснодарского края.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх