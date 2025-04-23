Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Добрый Кот
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Потеряли не только бизнес, но и семью, а их выселение с Бали стало анекдотом: Сбежавшие из РФ столкнулись с проблемами

Потеряли не только бизнес, но и семью, а их выселение с Бали стало анекдотом: Сбежавшие из РФ столкнулись с проблемами

Avia.pro - СМИ Руслан Белый, Татьяна Лазарева, Илья Прусикин и другие звёзды, покинувшие Россию после 2022 года, столкнулись с суровой реальностью: их русофобские высказывания и статус иноагентов лишили их заработков, контрактов и былой славы.

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