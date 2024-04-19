На фестивале «Золотой ворон» состоялись творческие встречи с Андреем Золотаревым, Светланой Камыниной и Денисом Бузиным

В рамках Восьмого Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон»», который продлится в Анадыре до 28 апреля, состоялись творческие встречи с учащимися местных школ, лицеев и колледжей, а также с большой зрительской аудиторией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии