Тарасова о решении Коляды продолжить карьеру: «Конечно, я желаю ему удачи! И еще победы над собой»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила решение Михаила Коляды продолжить спортивную карьеру.

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