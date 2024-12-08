🇸🇾🏴 Как там вчера Абу Мухаммада аль-Джуляни назвали? Прогрессивным джихадистом? Ну вот как прогрессивный джихадизм выглядит.
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🇸🇾🏴 Как там вчера Абу Мухаммада аль-Джуляни назвали? Прогрессивным джихадистом? Ну вот как прогрессивный джихадизм выглядит.
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