Китайский оркестр NCPA впервые выступит в Мариинском театре

В программе представлены произведения как китайских композиторов, так и русских Впервые в Санкт-Петербурге, 4 октября, на сцене Концертного зала Мариинского театра состоится выступление Китайского оркестра Национального центра исполнительских искусств (NCPA).
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