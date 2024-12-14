Кадры с места дислокации одного из расчётов РСЗО HIMARS ВСУ в Запорожской области, которое на днях посетил Владимир Зеленский.
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Кадры с места дислокации одного из расчётов РСЗО HIMARS ВСУ в Запорожской области, которое на днях посетил Владимир Зеленский.
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