Путин назвал значимым для Киева ответ России на удары ВСУ

Ответ РФ на удары ВСУ оказался значимым для тех, кто открыл этот «ящик Пандоры». Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.
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