Спустя 30 лет актеры, сыгравшие Соню и Ночного Волка в культовой Mortal Kombat 3, пов...

Спустя 30 лет актеры, сыгравшие Соню и Ночного Волка в культовой Mortal Kombat 3, повторили знаменитую сцену из игрыСостоявшееся в сентябре мероприятие Cleveland Gaming Classic, как оказалось, посетили актеры, ставшие официальными моделями бойцов из культовой Ultimate Mortal Kombat 3.