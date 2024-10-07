Спустя 30 лет актеры, сыгравшие Соню и Ночного Волка в культовой Mortal Kombat 3, пов...

Спустя 30 лет актеры, сыгравшие Соню и Ночного Волка в культовой Mortal Kombat 3, повторили знаменитую сцену из игрыСостоявшееся в сентябре мероприятие Cleveland Gaming Classic, как оказалось, посетили актеры, ставшие официальными моделями бойцов из культовой Ultimate Mortal Kombat 3.
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