Сотрудник ГУНК МВД России совершил восхождение на горы Казбек и Эльбрус

В честь празднования в этом году 35-летнего юбилея со дня создания в системе МВД России подразделений по контролю за оборотом наркотиков сотрудник ГУНК МВД России Алексей Пухов совершил пешее восхождение на две вершины Кавказского хребта – Казбек и Эльбрус.