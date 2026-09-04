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Происшествия

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Сотрудник ГУНК МВД России совершил восхождение на горы Казбек и Эльбрус

В честь празднования в этом году 35-летнего юбилея со дня создания в системе МВД России подразделений по контролю за оборотом наркотиков сотрудник ГУНК МВД России Алексей Пухов совершил пешее восхождение на две вершины Кавказского хребта – Казбек и Эльбрус.

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