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"У всех взять кровь. Однозначно у всех". Сибиряки выдвинули чиновникам условия

"У всех взять кровь. Однозначно у всех". Сибиряки выдвинули чиновникам условия

ИА Новороссия В селах Иркутской области объявлен карантин. По подворьям ходят люди в белых маскхалатах.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Helen
Helen

"От этого зависит наше общее благополучие...." вот это правда, благополучие чиновья точно зависит, а на простых людей им плевать. 🥵🥵🥵

Профиль пользователя Leon
Leon

А теперь смотрите, самое интересное: интернет ограничили, бензин продают уже по 170 руб/л, скот вырезают, причем уже не первый раз. Но что самое изумительное: едро опять выиграет с разгромным счетом, тут к гадалке не ходи.

Профиль пользователя Бобкина Татьяна
Бобкина Татьяна

Руководства Иркутской да и Новосибирского регионов не понесли никакого наказания да то, что уничтожается скот. А ведь кому -то это выгодно и кем- то оплачено.. Думаю, и руководство регионов не в стороне. В Сибири действуют враги нашего народа. Почему правительство молчит?  Ждут бунта?