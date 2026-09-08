"У всех взять кровь. Однозначно у всех". Сибиряки выдвинули чиновникам условия

ИА Новороссия В селах Иркутской области объявлен карантин. По подворьям ходят люди в белых маскхалатах.
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За кого голосуем , то и имеем. Тот кто не голосует тот за действующую власть, не зря голосование сделали три дня, чтоб потом подкорректировать за счет не проголосовавших.
Какая эта власть это суки продажные!
"От этого зависит наше общее благополучие...." вот это правда, благополучие чиновья точно зависит, а на простых людей им плевать. 🥵🥵🥵
А теперь смотрите, самое интересное: интернет ограничили, бензин продают уже по 170 руб/л, скот вырезают, причем уже не первый раз. Но что самое изумительное: едро опять выиграет с разгромным счетом, тут к гадалке не ходи.
Да Путину по фигу что у крестьянина заберут последнею корову
путин так и хочет, чтобы едро прокатили на выборах.
А что разве это все не лечится? Пусть сажают на карантин и берут анализы
Не пора ли под нож, или под топор всех этих тварей.
Руководства Иркутской да и Новосибирского регионов не понесли никакого наказания да то, что уничтожается скот. А ведь кому -то это выгодно и кем- то оплачено.. Думаю, и руководство регионов не в стороне. В Сибири действуют враги нашего народа. Почему правительство молчит? Ждут бунта?