РИА: Россия начала ядерные учения в ответ на угрозы Запада AlexCoderРИА: Россия начала ядерные учения в ответ на угрозы Запада AlexCoder Москва отреагировала на заявления западных политиков Отряды ЮВО, авиация и ВМФ по поручению Владимира Путина начали подготовку к учениям по задействованию нестратегического ядерного оружия.