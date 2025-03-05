Москву просят стать посредником между США и Ираном

По данным зарубежного агентства, глава США Дональд Трамп во время беседы с российским лидером якобы попросил, чтобы Москва стала посредником на переговорах, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на РБК.
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