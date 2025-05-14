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Татар-информ

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На KazanForum открылась выставка-ярмарка народных умельцев Татарстана

На KazanForum открылась выставка-ярмарка народных умельцев Татарстана

Автор: Наталья Рыбакова Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ» Ярмарка мастеров Татарстана открылась сегодня в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» на территории МВЦ «Казань Экспо».

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