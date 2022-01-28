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В ЦНИИ эпидемиологии поведали о новой мутации омикрон-штамма COVID

В ЦНИИ эпидемиологии поведали о новой мутации омикрон-штамма COVID

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов рассказал о том, что на территории РФ часть загруженных в базу данных геномов линии «Омикрон» BA.

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