Акция «Белый журавлик» состоялась в одном из районов Нижегородской области

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Перевозский» совместно с юными инспекторами дорожного движения «Золотая зебра» и членами Общественного совета при районном полицейском ведомстве провели акцию «Белый журавлик».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии