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Закон, порядок, государство

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Акция «Белый журавлик» состоялась в одном из районов Нижегородской области

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Перевозский» совместно с юными инспекторами дорожного движения «Золотая зебра» и членами Общественного совета при районном полицейском ведомстве провели акцию «Белый журавлик».

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