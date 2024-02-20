Лучше не будет: Маск подписал окончательный приговор Незалежной

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что позиции Украины только хуже и слабее.По мнению Илона Маска, украинские позиции становятся слабее с каждым днем, а мирное соглашение стоило заключить ещё год назад, чтобы сохранить множество жизней.
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