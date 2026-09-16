iPhone 18 Pro сможет доказать подлинность фотографий — камера создает цифровой негатив Reference Image

Новая система Apple Reference Image фиксирует данные прямо на сенсоре и защищает фотографию от незаметного редактирования и подмены В iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max появилась система Apple Reference Image, которая позволяет подтвердить, что снимок действительно сделан камерой смартфона и не подвергался последующей обработке.
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